Губерниев назвал катастрофой результаты биатлонистов сборной России на Кубке сильнейших

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги спринтерских гонок на Кубке сильнейших в Раубичах.

Победителем у мужчин стал белорусский биатлонист Антон Смольский (0 промахов). Серебро завоевал россиянин Савелий Коновалов (0 промахов; отставание 48,9 секунды), бронзу — белорус Илья Авсеенко (1 промах; отставание 59,8 секунды). Призер Олимпийских игр россиянин Эдуард Латыпов (3 промаха, отставание 1 минута 31 секунда) занял 10-е место.

«Сегодня группа Шашилова — молодцы. Наташа Шевченко великолепно выступила, да и Настя Шевченко прибавила лихо. Феноменальный финишный круг у Наташи. Опять мы видели очень нестабильную стрельбу у многих биатлонисток, но в целом все сложилось так, как и должно было, без особых сюрпризов.

А вот у мужчин в отсутствие Даниила Серохвостова очень удивила сборная России со знаком минус. Это просто катастрофа. Понятно, что 20-летний Савелий Коновалов еще в прошлом году демонстрировал уровень на сложной трассе в Златоусте. Но практически целый сезон он выступал в юниорах и вот так пришел и обыграл всю сборную России. Это, конечно, катастрофа для лидеров нашей национальной команды. Я очень рад за Коновалова. Он на виду, он может добиваться хороших результатов, но где же остальные наши биатлонисты? Пока констатируем, что наш биатлон нестабилен», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

У женщин победу в спринте одержала Наталия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут. Второе место заняла белоруска Динара Смольская (0 промахов; отставание 6,3 секунды). Третьей стала Анастасия Шевченко (1 промах; отставание 38,9 секунды).