Биатлон
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Кубок России
Новости
Уведомления
Главная
Биатлон

15 февраля 2025, 18:09

Губерниев назвал катастрофой результаты биатлонистов сборной России на Кубке сильнейших

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги спринтерских гонок на Кубке сильнейших в Раубичах.

Победителем у мужчин стал белорусский биатлонист Антон Смольский (0 промахов). Серебро завоевал россиянин Савелий Коновалов (0 промахов; отставание 48,9 секунды), бронзу — белорус Илья Авсеенко (1 промах; отставание 59,8 секунды). Призер Олимпийских игр россиянин Эдуард Латыпов (3 промаха, отставание 1 минута 31 секунда) занял 10-е место.

«Сегодня группа Шашилова — молодцы. Наташа Шевченко великолепно выступила, да и Настя Шевченко прибавила лихо. Феноменальный финишный круг у Наташи. Опять мы видели очень нестабильную стрельбу у многих биатлонисток, но в целом все сложилось так, как и должно было, без особых сюрпризов.

А вот у мужчин в отсутствие Даниила Серохвостова очень удивила сборная России со знаком минус. Это просто катастрофа. Понятно, что 20-летний Савелий Коновалов еще в прошлом году демонстрировал уровень на сложной трассе в Златоусте. Но практически целый сезон он выступал в юниорах и вот так пришел и обыграл всю сборную России. Это, конечно, катастрофа для лидеров нашей национальной команды. Я очень рад за Коновалова. Он на виду, он может добиваться хороших результатов, но где же остальные наши биатлонисты? Пока констатируем, что наш биатлон нестабилен», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

У женщин победу в спринте одержала Наталия Шевченко, которая не допустила промахов и преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут. Второе место заняла белоруска Динара Смольская (0 промахов; отставание 6,3 секунды). Третьей стала Анастасия Шевченко (1 промах; отставание 38,9 секунды).

Источник: vseprosport.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Губерниев
Читайте также
«Спартаку» досталась «группа жизни», Суперфинал отменили, а Fan ID пока не будет. Что произойдет в новом сезоне Кубка России 
Работник карельского кладбища убил коллегу ударом ножа в грудь во время ссоры
Очень громкий обмен в КХЛ: «Динамо» отправило скандального канадца Комтуа в «Спартак»
Семь армянских партий потребовали признать недействительными итоги выборов
Карбери продлил контракт с «Вашингтоном»
Минюст России расширил список иноагентов
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Анастасия Шевченко: «На соревнованиях волнение мешает мне стрелять чисто»

Смольский: «Всю гонку думал, что Серохвостов бежит и представляет угрозу»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости