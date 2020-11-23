Губерниев: «На этапе в Финляндии драконовские правила. Погружение в мир биатлона на нем будет по аналогии с безопасным сексом»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации с поездкой на первый этап Кубка мира по биатлону в финский Контиолахти.

— Мы уже семь часов на границе. Выражаем признательность сотрудникам таможни, которые делают все возможное, чтобы поскорее оформить наши документы, — сказал Губерниев «СЭ». — Просто не каждый день здесь проезжает съемочная бригада, у нас много дорогой техники. У меня, конечно, была мысль дать шефский концерт здесь перед ребятами, потому что все узнают, берут автографы. Но оформление документов продолжается, мы тут зависли. Все выражают нам сочувствие: и таможенники, и пограничники. Надеемся, как только стемнеет, мы отправимся в путь. Сидим уже семь часов в комфортабельном автобусе. Рассчитываем, что финскую границу проскочим быстро. Мне потом нужно будет вернуться в Россию на запись «Голубого огонька», поэтому я с особым трепетом сейчас все наблюдаю. Границы закрыты, но пограничники и таможенники Торфяновки прикладывают максимум усилий. Они молодцы, делают все, чтобы богатства родины не просачились. Здесь мышь не проскочит!

Мы обедаем, взяли «дошираки», картошечку. Жена Вани Попова приготовила на всех нас 97 блинов. У него огромный такой короб, ходит и всех угощает. Осталось только 24 блина, мы можем на них продержаться до полуночи. А дальше начнутся проблемы, потому что занинские «дошики» кончились, мои котлетки тоже, остаются только шоколадки и спортивное питание, которое мы взяли для других целей. У нас сухой закон, мы на ЗОЖе, не пьем спиртное. Все хорошо, тренеры нашей сборной уже присылают нам, что купить по дороге. Мы, конечно, пойдем навстречу и тренерам все привезем.

Биатлонная команда нормально прошла границу. Но там драконовские правила. Если раньше было стопроцентное погружение в мир биатлона, то сейчас будет по аналогии с безопасным сексом — безопасное погружение. Все для того, чтобы беречь здоровье друг друга. Но у нас все хорошо, мы в рабочем режиме. (Сергей Федоров)