Губерниев: «На ЧМ у России будет две медали, одна из них может быть золотой»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянки заняли четвертое место, победительницами стали биатлонистки сборной Германии. Серебро — у Белоруссии, бронза — у Швеции.

— Мы с кругом до конца боролись за бронзу. Когда такое было? — сказал Губерниев. — Сегодняшнюю гонку запишу в актив команде. Девчонки большие молодцы! За женский биатлон можем быть спокойны.

— Нужно ли вызывать Акимову?

— Надо следить за состоянием спортсменки. Рискнуть можно. Но зачем ей в 30 ет чемпионат Европы? Может, лучше отправить на сборы готовиться в команде к чемпионату мира? Она пригодится весьма. И Шевченко. Она ровесница Эльвиры Эберг. Может, посмотреть подальше и подключать ее? И Гареева тоже не должна пропадать. Молодежь!

— Шансы на медали на чемпионате мира есть?

— На чемпионате мира у нас будут две медали, одна из них может быть золотой.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала успехом выступление россиянок в эстафете.

(Константин Колмаков)