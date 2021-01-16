Губерниев: «На ЧМ у России будет две медали, одна из них может быть золотой»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянки заняли четвертое место, победительницами стали биатлонистки сборной Германии. Серебро — у Белоруссии, бронза — у Швеции.
— Мы с кругом до конца боролись за бронзу. Когда такое было? — сказал Губерниев. — Сегодняшнюю гонку запишу в актив команде. Девчонки большие молодцы! За женский биатлон можем быть спокойны.
— Нужно ли вызывать Акимову?
— Надо следить за состоянием спортсменки. Рискнуть можно. Но зачем ей в 30 ет чемпионат Европы? Может, лучше отправить на сборы готовиться в команде к чемпионату мира? Она пригодится весьма. И Шевченко. Она ровесница Эльвиры Эберг. Может, посмотреть подальше и подключать ее? И Гареева тоже не должна пропадать. Молодежь!
— Шансы на медали на чемпионате мира есть?
— На чемпионате мира у нас будут две медали, одна из них может быть золотой.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала успехом выступление россиянок в эстафете.
(Константин Колмаков)
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