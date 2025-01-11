Губерниев о словах Мазе: «Пока это лишь сотрясание воздуха»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о словах тренера сборной Норвегии по биатлону Зигфрида Мазе.

После слов избранного президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией и Панамским каналом Мазе написал в социальных сетях: «США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?».

«Мазе всегда был справедливым человеком и большим нашим другом. Он задает вопрос, на который ни у кого нет ответа. Но это показывает, как многие по нам скучают. Тот же Мазе — француз, итальянцы тоже об этом говорят, даже норвежцы хотят нашего возвращения. Много времени уже прошло, пора снимать отстранение. В то же время слова Мазе — важное, но пока все-таки сотрясание воздуха. Может, после инаугурации Трампа произойдут какие-то тектонические изменения, посмотрим», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.