Губерниев: «Хватит мямлить, в сборной должны быть мощные женщины»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российской биатлонистки Ульяны Кайшевой. Ранее спортсменка заявила, что в этом сезоне не ставит никаких целей, чтобы не разочаровываться.

— Я сказал, что жалею спортсменов, — цитирует Губерниева «Чемпионат». -Но вообще, если смотреть на это более цинично, почему, собственно, мы должны их жалеть? У нас что, сборная терпил, что ли, чтобы их все жалели? Это наш флаг, это национальная команда, это наше лицо! Там должны быть железобетонные люди, там должны быть мужики с яйцами, там должны быть крепкие духом спортсмены, там должны быть мощные женщины. Это не вторая команда, не третья, не пятая. Это национальная команда России...

Хватит мямлить, хочу я сказать сборной России по биатлону! Девчонки, мы же вас так любим. Это правда, что психология наших спортсменов закладывается еще в детстве. Они в значительной степени являются заложниками ситуации. У норвежских детей спорт подаётся как игра, а у нас зачастую как суровое соревнование.