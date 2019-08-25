Гореева завоевала серебро в гонке преследования у юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону
На чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия) в гонке преследования у юниорок серебряную медаль завоевала россиянка Анастасия Гореева. Ранее она стала третьей в спринте.
Победительницей стала представительница Китая Юанменг Чу. Бронза у украинки Анны Кривонос.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Раубичи (Белоруссия)
Юниорки
Гонка преследования
1. Юанменг Чу (Китай) — 23.56,7 (0+0+0+1)
2. Анастасия Гореева (Россия) + 11,7 (1+1+1+0)
3. Анна Кривонос (Украина) + 21,7 (0+0+0+1)
4. Екатерина Бех (Украина) + 22,9 (2+0+0+1)
5. Натали Юрчова (Чехия) + 1.04,9 (0+1+1+1)
6. Тереза Воборникова (Чехия) + 1.18,2 (0+0+0+1)
10. Владислава Гаврилова (Россия) + 2.16,3 (3+2+2+1)
11. Валерия Васнецова (Россия) + 2.28,0 (1+0+1+3)
14. Юлия Лапина (Россия) + 2.47,8 (0+0+1+2)
20. Анастасия Халиуллина (Россия) + 2.56,3 (1+1+0+1)
26. Арина Пантова (Россия) + 3.33,2 (2+0+2+3)