Гореева завоевала серебро в гонке преследования у юниорок на чемпионате мира по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия) в гонке преследования у юниорок серебряную медаль завоевала россиянка Анастасия Гореева. Ранее она стала третьей в спринте.

Победительницей стала представительница Китая Юанменг Чу. Бронза у украинки Анны Кривонос.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Раубичи (Белоруссия)

Юниорки

Гонка преследования

1. Юанменг Чу (Китай) — 23.56,7 (0+0+0+1)

2. Анастасия Гореева (Россия) + 11,7 (1+1+1+0)

3. Анна Кривонос (Украина) + 21,7 (0+0+0+1)

4. Екатерина Бех (Украина) + 22,9 (2+0+0+1)

5. Натали Юрчова (Чехия) + 1.04,9 (0+1+1+1)

6. Тереза Воборникова (Чехия) + 1.18,2 (0+0+0+1)

10. Владислава Гаврилова (Россия) + 2.16,3 (3+2+2+1)

11. Валерия Васнецова (Россия) + 2.28,0 (1+0+1+3)

14. Юлия Лапина (Россия) + 2.47,8 (0+0+1+2)

20. Анастасия Халиуллина (Россия) + 2.56,3 (1+1+0+1)

26. Арина Пантова (Россия) + 3.33,2 (2+0+2+3)