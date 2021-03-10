Гореева взяла серебро в короткой индивидуальной гонке на Кубке IBU

Представительница сборной Германии Ванесса Фойгт выиграла женскую короткую индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Австрии. Немка не допустила ни одного промаха. Второе место заняла россиянка Анастасия Гореева, уступившая лидеру 12 секунд с тремя промахами на четырех огневых рубежах. Третье место у француженки Софи Шавью, которая проиграла 53 секунды с тремя не закрытыми мишенями.

Остальные представительницы сборной России не попали в топ-30.

В короткой индивидуальной гонке биатлонисты преодолели пять кругов по три километра с четырьмя огневыми рубежами. За промах на стрельбе спортсменки получали 45 секунд штрафа, вместо минуты.

Обертиллиах (Австрия)

Кубок IBU

Женщины

Короткая индивидуальная гонка 12,5 км

1. Ванесса Фойгт (Германия) — 36.21,8 (0 промахов)

2. Анастасия Гореева (Россия) — отставание 12,1 (3)

3. Софи Шово (Франция) — 53,5 (3)...

31. Анастасия Егорова (Россия) — 3.05,4 (5)...

38. Алина Кудисова (Россия) — 3.23,1 (4)...

47. Наталья Гербулова (Россия) — 4.01,7 (5)...

51. Анастасия Шевченко (Россия) — 4.18,9 (6)...

54. Валерия Васнецова (Россия) — 4.22,5 (8)

55. Екатерина Носкова (Россия) — 4.23,8 (7)

56. Елизавета Каплина (Россия) — 5.13,3 6)