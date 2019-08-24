Гореева выиграла бронзу на ЧМ по летнему биатлону
14:42
Анастасия Гореева выиграла бронзу в спринте на чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону в белорусских Раубичах. Победу одержала Юанменг Чу из Китая.
У мужчин первым к финишу пришел белорус Дмитрий Лазовски. Россиянин Игорь Малиновский стал четвертым.
Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи (Беларусь)
Суперспринт. Женщины
1. Юанменг Чу (Китай) — 16.09,7 (0)
2. Екатерина Бех (Украина) +30,8 (1)
3. Анастасия Гореева (Россия) +1.03,2 (2)
Суперспринт. Мужчины
1. Дмитрий Лазовски (Беларусь) — 21.30,5 (3)
2. Микулас Карлик (Чехия) +25,3 (2)
3. Юрий Сытник (Украина) +30,9 (1)
4. Игорь Малиновский (Россия) +34,2 (1)
Дополнительная информация
http://biathlonrus.com/news/malinovskiy-chetvertyy-v-sprinte-na-lchm/