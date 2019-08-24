Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Биатлон

Гореева выиграла бронзу на ЧМ по летнему биатлону

14:42

Анастасия Гореева выиграла бронзу в спринте на чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону в белорусских Раубичах. Победу одержала Юанменг Чу из Китая.

У мужчин первым к финишу пришел белорус Дмитрий Лазовски. Россиянин Игорь Малиновский стал четвертым.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи (Беларусь)

Суперспринт. Женщины

1. Юанменг Чу (Китай) — 16.09,7 (0)

2. Екатерина Бех (Украина) +30,8 (1)

3. Анастасия Гореева (Россия) +1.03,2 (2)

Суперспринт. Мужчины

1. Дмитрий Лазовски (Беларусь) — 21.30,5 (3)

2. Микулас Карлик (Чехия) +25,3 (2)

3. Юрий Сытник (Украина) +30,9 (1)

4. Игорь Малиновский (Россия) +34,2 (1)

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/malinovskiy-chetvertyy-v-sprinte-na-lchm/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир