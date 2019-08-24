Гореева выиграла бронзу на ЧМ по летнему биатлону

Анастасия Гореева выиграла бронзу в спринте на чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону в белорусских Раубичах. Победу одержала Юанменг Чу из Китая.

У мужчин первым к финишу пришел белорус Дмитрий Лазовски. Россиянин Игорь Малиновский стал четвертым.

Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи (Беларусь)

Суперспринт. Женщины

1. Юанменг Чу (Китай) — 16.09,7 (0)

2. Екатерина Бех (Украина) +30,8 (1)

3. Анастасия Гореева (Россия) +1.03,2 (2)

Суперспринт. Мужчины

1. Дмитрий Лазовски (Беларусь) — 21.30,5 (3)

2. Микулас Карлик (Чехия) +25,3 (2)

3. Юрий Сытник (Украина) +30,9 (1)

4. Игорь Малиновский (Россия) +34,2 (1)