Гореева: «К сожалению, желание помешало мне отработать сегодня чисто»

Биатлонистка Анастасия Гореева поделилась впечатлениями от спринта на чемпионате России-2023, где она завоевала бронзовую медаль.

«Подготовка прошла хорошо, без срывов, без болезней. Я отработала ровно весь сбор, выполняла всю нагрузку, чувствую себя хорошо. Не знаю, когда начнется акклиматизация после высоты, но пока все в порядке. Настраивалась сегодня на победу, потому что выиграла первый спринт сезона, хотела выиграть и крайний. К сожалению, желание помешало мне отработать сегодня чисто, допустила две ошибки на рубежах и обе — последним выстрелом. В целом довольна своим состоянием, как удалось пройти финишный круг и добраться до пьедестала», — цитирует Горееву Metaratings.ru.

Спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске выиграла Наталия Шевченко. Второй стала Анастасия Егорова.