Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Гореева показала фото из Нове-Место: «Я не грустная, просто съела конфету «Кислинка»

11:18
Анастасия Гореева. Фото Global Look Press.
Анастасия Гореева. Фото Global Look Press.
Теги:

Российская биатлонистка Анастасия Гореева в своем Instagram опубликовала новое фото.

Девушка выложила снимок из чешского Нове-Место, где проходил юношеский чемпионат мира по летнему биатлону.

«Я не грустная, просто съела конфету «Кислинка», — подписала фотографию Гореева.

На турнире девушка выиграла золотую медаль в суперспринте, стала девятой в спринте и четвертой — в пасьюте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: точная причина смерти актера Артура Диланяна
В России зафиксировали 17 813 новых случаев коронавируса за сутки
Путин уволил пять генералов МВД
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд