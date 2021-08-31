Гореева показала фото из Нове-Место: «Я не грустная, просто съела конфету «Кислинка»

Российская биатлонистка Анастасия Гореева в своем Instagram опубликовала новое фото.

Девушка выложила снимок из чешского Нове-Место, где проходил юношеский чемпионат мира по летнему биатлону.

«Я не грустная, просто съела конфету «Кислинка», — подписала фотографию Гореева.

На турнире девушка выиграла золотую медаль в суперспринте, стала девятой в спринте и четвертой — в пасьюте.