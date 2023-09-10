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Гореева объяснила, почему Карим Халили пропустил масс-старт на Кубке Содружества в Сочи

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская биатлонистка Анастасия Гореева объяснила «СЭ», почему Карим Халили пропустил масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи.

В начале 2023 года стало известно, что Гореева и Халили встречаются.

— Карим немного приболел, когда мы приехали, — сказала Гореева «СЭ». — Он долго думал, стоит ли здесь выходить на гонки. Решил пройти гонку преследования в свое удовольствие, а в масс-старте не выступать и уже готовиться к чемпионату России.

На этапе Кубка Содружества в Сочи Халили занял 14-е место в спринте и стал 18-м в гонке преследования.

Масс-старты у мужчин и женщин на этапе в Сочи состоялись в воскресенье, 10 сентября. Гореева победила в женской гонке, у мужчин лучшим стал белорус Антон Смольский.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Анастасия Гореева
Карим Халили
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