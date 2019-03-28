"Гонка была тяжелой из-за разбитой лыжни". Куклина - о серебре в спринте на чемпионате России

Российская биатлонистка Лариса Куклина заявила, что спринтерская гонка на чемпионате России в Тюмени получилась для нее тяжелой. 28-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и завоевала серебро.

- Лыжня сегодня сильно разбита, и гонка получилась очень тяжёлой, - приводит слова Куклиной "Тюменская Арена". - Погода внесла свои коррективы. Но можно сказать, что я выросла в "Жемчужине Сибири", и отлично знаю ее трассы. Настроена и в других стартах чемпионата страны стараться показать достойный результат.

Пасьют? Мы постараемся восстановиться после спринта. И все другие биатлонистки находятся точно в таких же условиях. Гонка будет контактная, поэтому посмотрим, что получится.

Напомним, в минувшем сезоне Куклина завоевала золото в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она заняла 62-е место в общем зачете Кубка мира.

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