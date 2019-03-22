16:02 | Биатлон

"Гонка будет сложной". Елисеев - о спринте на этапе КМ в Норвегии

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Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что спринтерская гонка на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене будет сложной.

На самом деле в Осло всегда мягкая трасса, +10 на улице, воды много, - приводит слова Елисеева Калашников Media. - Сложная будет гонка. Рельеф был бы нормальный, но то, что каша всегда на трассе, добавляет много сложностей для меня. Именно поэтому мне не очень нравится в Норвегии.

25-летний Елисеев занимает 32-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 219 очков.

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Дополнительная информация

https://kalashnikov.media/video/sport/matvey-eliseev-na-trasse-v-norvegii-vsegda-kasha-eto-dobavlyaet-mne-slozhnosti

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