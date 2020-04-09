Голиков назвал правление СБР «бандой»

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков, который в четверг был временно отстранен от занимаемой должности, раскритиковал правление организации.

— Чтобы временно отстранить, нужны некие основаниях, а их на данный момент нет, — цитирует Голикова РИА «Новости». — Знаете, как загадочно получается — в теории могли бы быть любые основания, предусмотренные рамками закона. Если человеку присылают бумагу о том, что он временно отстранен, то у него будут вопросы, верно? Я в этой банде работать не желаю. Я имею ввиду правление, конкретно их. Я не говорю про всех сотрудников СБР, тренеров и других.

Ранее СБР сообщил, что приостановил полномочия исполнительного директора Сергея Голикова на срок проведения ревизии деятельности организации. Член правления Виктор Майгуров назначен временно исполняющим обязанности исполнительного директора СБР.

В СБР проведут финансовый аудит. Под ударом либо Драчев, либо Голиков