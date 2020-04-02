Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в интервью «СЭ» ответил на обвинения исполнительного директора СБР Сергея Голикова. Голиков заявил, что полтора миллиона рублей из бюджета СБР были потрачены на личного водителя жены Драчева. Президент СБР считает своего критика неадекватным.

— Комментировать слова человека, который, наверное, опять перепил, смысла нет. Чтобы вы понимали — он алкоголик, — отметил Драчев. — Изначально мы этого не знали. А потом выяснилось, что пьет безумно — каждый день. Уже, наверное, и мозгов не осталось.

— Уволить его вы хотели из-за этого?

— В том числе. Еще и работы толковой нет. Он же всех считает идиотами и ворами. Говорит, что всех нужно выгнать. Включая спортсменов. Вы же помните историю с договорами летом?

— Конечно.

— Так вот он придумал и договора, и потом довел дело до скандала. Приехал на сбор в Сочи и начал так разговаривать с командой, что все встали — и ушли. Пальцы веером, угрозы — даже тренеры были ошарашены его поведением. Неадекватный человек.

Напомним, что вчера группа специалистов биатлона в открытом письме призвала Владимира Драчева к досрочной отставке. Впоследствии выяснилось, что часть подписей под открытым письмом фальсифицирована.

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