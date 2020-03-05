Глазырина заняла второе место в спринтерском зачете Кубка IBU

В Белоруссии состоялась последняя спринтерская гонка Кубка IBU, которая завершилась победой шведки Ингелы Андерссон. Общий зачет в спринте выиграла ее соотечественница Элизабет Хегберг, набравшая 372 очка. Россиянка Екатерина Глазырина (352) стала второй. Норвежка Каролина Эрдаль (298) — третья.

В десятку лучших также вошли россиянки Анастасия Поршнева (257), занявшая шестое место, и Виктория Сливко (216), которая расположилась на восьмой строчке.

Спринт (ж)

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 372

2. Екатерина Глазырина (Россия) — 351

3. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 298

4. Ванесса Фойгт (Германия) — 277

5. Штефани Шерер (Германия) — 271

6. Анастасия Поршнева (Россия) — 257

7. Виктория Сливко (Россия) — 216

12. Ирина Старых (Россия) — 179

18. Полина Шевнина (Россия) — 161

22. Наталья Гербулова (Россия) — 152

36. Ульяна Кайшева (Россия) — 101

37. Евгения Павлова (Россия) — 100

40. Анна Никулина (Россия) — 95

52. Валерия Васнецова (Россия) — 60

68. Кристина Резцова (Россия) — 43