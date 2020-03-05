Глазырина заняла второе место в спринтерском зачете Кубка IBU
В Белоруссии состоялась последняя спринтерская гонка Кубка IBU, которая завершилась победой шведки Ингелы Андерссон. Общий зачет в спринте выиграла ее соотечественница Элизабет Хегберг, набравшая 372 очка. Россиянка Екатерина Глазырина (352) стала второй. Норвежка Каролина Эрдаль (298) — третья.
В десятку лучших также вошли россиянки Анастасия Поршнева (257), занявшая шестое место, и Виктория Сливко (216), которая расположилась на восьмой строчке.
Спринт (ж)
1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 372
2. Екатерина Глазырина (Россия) — 351
3. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 298
4. Ванесса Фойгт (Германия) — 277
5. Штефани Шерер (Германия) — 271
6. Анастасия Поршнева (Россия) — 257
7. Виктория Сливко (Россия) — 216
12. Ирина Старых (Россия) — 179
18. Полина Шевнина (Россия) — 161
22. Наталья Гербулова (Россия) — 152
36. Ульяна Кайшева (Россия) — 101
37. Евгения Павлова (Россия) — 100
40. Анна Никулина (Россия) — 95
52. Валерия Васнецова (Россия) — 60
68. Кристина Резцова (Россия) — 43