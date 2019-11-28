Глазырина заняла пятое место в спринте на Кубке IBU

На этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) состоялся женский спринт. Лучшая среди россиянок Екатерина Глазырина заняла пятое место.

Победила норвежка Каролина Эрдаль. Второй стала американка Келси Дикинсон. На третьем месте немка Марен Хаммершмидт.

В десятку также вошли российские биатлонистки Наталья Гербулова (седьмое место), Анастасия Поршнева (девятая позиция) и Ирина Старых, которая стала десятой.

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Каролина Эрдаль (Норвегия) — 26.21,4 (3 Шт. круга)

2. Келси Дикинсон (США) — отставание 6,6 (2)

3. Марен Хаммершмидт (Германия) — 7,6 (4)

4. Элизабет Хегберг (Швеция) — 9,4 (4)

5. Екатерина Глазырина (Россия) — 31,6 (4)

6. Елена Пидгрушная (Украина) — 44,2 (4)

7. Наталья Гербулова (Россия) — 52,3 (4)

9. Анастасия Поршнева (Россия) — 59,5 (5)

10. Ирина Старых (Россия) — 1.04,8 (4)

16. Полина Шевнина (Россия) — 1.26,0 (6)

35. Ирина Казакевич (Россия) — 2.24,4 (8)