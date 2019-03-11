Глазырина вернула серебряную медаль этапа Кубка мира. Подчуфарова получила бронзу

Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил медаль Екатерины Глазыриной, завоеванную в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне 2014/15, сообщает ТАСС.

Серебряная награда перешла к француженке Анаис Бескон, бронзовая медаль соревнований досталась россиянке Ольге Подчуфаровой.

Перераспределение наград прошло во время чемпионата мира, который проходит в Эстерсунде.

IBU аннулировал все результаты, показанные Екатериной Глазыриной с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года. Срок двухлетней дисквалификации спортсменки за допинг истек 9 февраля.