Шведка Ингела Андеррсон выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Белоруссии. Второе место с отставанием в 4,5 секунды заняла француженка Каролин Коломбо. Третья — россиянка Екатерина Глазырина. Она проиграла победительнице 4,7 секунды.

Минск (Белоруссия)

Кубок IBU

Мужчины

Спринт

7,5 км

1. Ингела Андерссон (Швеция) — 20.40,9 (0 промахов)

2. Каролин Коломбо (Франция) — +4,5 (0)

3. Екатерина Глазырина — +4,7 (0)..

10. Виктория Сливко — +57,5 (2)...

12. Валерия Васнецова — +1.08,4 (1)...

24. Полина Шевнина — +1.55,4 (1)...

31. Анастасия Поршнева (все — Россия) — +2.10,7 (3).