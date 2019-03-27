Глазырина стартует под 22-м номером в спринте на чемпионате России, Васильева - под 25-м

Стали известны стартовые участников женской спринтерской гонки на чемпионате России в Тюмени. Она пройдет 28 марта. В список вошли 76 человек, включая:
Викторию Сливко (12-й стартовый номер), Ларису Куклину (16-й), Ульяну Кайшеву (21-й), Екатерину Глазырину (22-й), Ирину Старых (24-й), Маргариту Васильеву (25-й), Светлану Миронову (29-й), Евгению Павлову (66-й).
Чемпионат России пройдет с 28 марта по 4 апреля.
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Дополнительная информация
http://biathlonrus.com/content/contests/59902/10071/20190327_w_sprint_startlist.pdf?20190327171040
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