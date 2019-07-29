Глазырина, Резцова, и Латыпов - в сборной России на ЧМ по летнему биатлону

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по летнему биатлону. Турнир пройдет в белорусских Раубичах с 23 по 25 августа.

Мужчины: Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов.

Женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина.

Юниоры: Данил Калинин, Николай Димитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин.

Юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.

Окончательный состав будет утвержден правлением СБР.