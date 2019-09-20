Глазырина и Старых получат возможность отобраться на первые этапы Кубка мира

Российские биатлонистки Екатерина Глазырина и Ирина Старых получат возможность отобраться на первые три этапа Кубка мира. Соответствующее предложение было поддержано на тренерском совете Союза биатлонистов России, сообщает ТАСС.

Проект критериев отбора в сборную России на международные старты предполагает, что на участие в первых трех этапах Кубка мира смогут претендовать только спортсмены, находящиеся на централизованной подготовке. Обе биатлонистки в их число не входят.

32-летняя Старых по причине травмы спины была вынуждена пропустить вторую половину прошлого сезона, ее ровесница Глазырина, победившая на недавнем чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после допинговой дисквалификации.