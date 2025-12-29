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29 декабря 2025, 00:27

Главу СБР Майгурова внесли в базу «Миротворца»

Павел Лопатко

Персональные данные президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова оказались опубликованы на украинском сайте «Миротворец», сообщает ТАСС.

Также в базу внесли данные тренера сборной России по синхронному плаванию Ганы Максимовой. Им вменяют в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку СВО.

56-летний Майгуров руководит СБР с 2020 года. В его карьере спортсмена — две бронзовые медали Олимпийских игр и три золота чемпионатов мира.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.

Источник: ТАСС
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Виктор Майгуров
СБР
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