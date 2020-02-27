Тренер сборной Тюменской области признался, что Логинов удивился, узнав об иске к менеджеру IBU

Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что чемпион мира-2020 Александр Логинов был удивлен, когда появилась информация об иске к и. о. антидопингового менеджера IBU Сару Фуссек-Хаккарайнен.

22 февраля итальянская полиция провела обыски, где проживали Логинов и его личный тренер Александр Касперович. Информация Фуссек-Хаккарайнен послужила основанием для обысков на ЧМ в в Антхольце.

«Я только что разговаривал с Александром, эта информация застала его врасплох, он был очень удивлен, — приводит слова Кугевского ТАСС. — Сейчас он находится дома, со своей семьей, и старается на время отвлечься от биатлона. Так что речи об иске сейчас не идет. При этом он готов бороться за свое честное имя, но пока еще не определился, какой путь для этого выбрать».

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что федерация будет подавать в суд на Фуссек-Хаккарайнен.