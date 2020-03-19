«Главное, чтобы костюмчик сидел!» Губерниев показал, как работает на дому

Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Он отметил, что современные технологии позволяют ему работать дома.

— Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры! Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!, — написал Губерниев.

Ранее комментатор раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за то, что первенство России в Малиновке не было отменено за ранее. В итоге соревнования все же не состоялись, так как у одного из участников заподозрили коронавирус.