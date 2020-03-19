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«Главное, чтобы костюмчик сидел!» Губерниев показал, как работает на дому

11:05
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Комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Он отметил, что современные технологии позволяют ему работать дома.

— Ребята и девчата, всем привет! Современные технологии позволяют работать из дома! Яркие прямые включения, обсуждения, споры! Главное, чтобы костюмчик сидел! Всем здоровья!, — написал Губерниев.

Ребята и девчата , всем привет!!! Современные технологии позволяют работать из дома !!! Яркие прямые включения , обсуждения , споры !!! Главное , чтобы костюмчик сидел !!! Всем здоровья !!! ??? #лучшийведущий #лучшийкомментатор #всемздоровья #прямойэфир #прямоевключение #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #красивыеноги #ножки #настиле #насексе #главноечтобыкостюмчиксидел

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Ранее комментатор раскритиковал Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР) за то, что первенство России в Малиновке не было отменено за ранее. В итоге соревнования все же не состоялись, так как у одного из участников заподозрили коронавирус.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B95_xYNB3kZ/

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