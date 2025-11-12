Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о готовности спортсменов к возобновлению выступлений на международной арене.

«У каждого спортсмена есть свои задачи. У каждого региона свои задачи. Поэтому не сбавляем темп, тренируемся. Готовы в любой момент вернуться на международные соревнования», — цитирует ТАСС Майгурова.

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов (IBU) от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года. Новый международный биатлонный сезон начнется в конце ноября.