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Виктор Майгуров: «IBU нам так или иначе что-то отвечает»

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Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал о взаимодействии своей организации со Международным союзом биатлонистов (IBU).

— Стараемся не терять связь и диалог с нашими коллегами на международном уровне, — подчеркнул Майгуров. — Таково устремление нового министра спорта РФ и президента ОКР Михаила Владимировича Дегтярева. Он одной из основных задач ставит возвращение в международный календарь.

— Насколько часто контактируете с руководством IBU?

— Чисто переписка. Пока только так.

— Когда ждать, что они перейдут к личным контактам, отреагировав на ваши письма, или сами обратятся с предложением встретиться?

— Вряд ли они сами обратятся. Но идет общая тенденция, что российских спортсменов начинают постепенно возвращать в соревнования. Чего стоят только истории с водными видами спорта, фигуристами и конькобежцами. Вот пловцы уже съездили на чемпионат мира, отлично выступили. И никаких проблем не было. Мы постоянно актуализируем эту тему в переписке с IBU. Так или иначе, они нам тоже что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим хорошим вирусом, который идет в отношении других российских спортивных федераций.

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Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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