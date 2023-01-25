Майгуров рассказал, как относится к критике после назначения Ростовцева

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал «СЭ» критику в свой адрес после назначения Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

«Как воспринимаю критику в своей адрес, после назначения Ростовцева? Никак. Какую должность в итоге занимает Ростовцев? Он вице-президент СБР», — сказал Майгуров «СЭ».

Ростовцев является трехкратным чемпионом мира, чемпионом Европы и серебряным призером Олимпийских игр по биатлону.

С 2011 по 2014 год 51-летний Ростовцев являлся тренером по стрелковой подготовке женской сборной России по биатлону. С декабря 2021 года специалист занимает пост советника губернатора Красноярского края.