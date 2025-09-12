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12 сентября 2025, 17:48

Глава СБР Майгуров: «Идем к тому, чтобы на уровне России ввести запрет на использование фтора»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к запрету на использование мазей для лыж, содержащих фтор.

— Когда мы говорили еще зимой, вы сказали, что сервис уже съездил в Италию, посмотрел трассы, изучил рабочие нюансы. Эта история получила развитие, на какой стадии она находится сейчас?

— Антхольц для нас место знакомое. Но есть нюанс — мы еще не соревновались на бесфторовых смазках. Сейчас на уровне сборной уже минимально закупаем смазки с фтором и стараемся выступать без него. Но мир не стоит на месте, эта индустрия, без фторовых решений, тоже совершенствуется. Поэтому задача у сервиса была покатать, опробовать скорее даже отечественные варианты бесфторовых смазок, чтобы посмотреть, как это все работает

— В итоге в зиму сборная входит на фторе или без?

— С минимальным его количеством. И мы идем к тому, чтобы на уровне России вести запрет на использование фтора.

— Допустим, вам в декабре, в январе скажут: вперед, вот какая-то квота на Игры. А у вас лыжи во фторе.

— Все это решаемо без проблем. Существуют специальные смывки, которыми можно убрать фтор. По этому вопросу мы уже проводили специальный семинар, привлекали научных специалистов, проводили тесты. Плюс сейчас мы так или иначе будем покупать новые лыжи и, учитывая перспективы, следить, чтобы фтор при их подготовке уже не использовался, — сказал Майгуров «СЭ».

Женский масс-старт на&nbsp;Олимпиаде-2022.«Правила пишет IBU, он же может их поменять». Виктор Майгуров — о международных перспективах биатлонистов

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Виктор Майгуров
Биатлон
СБР
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