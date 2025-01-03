Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:09

Глава службы коммуникаций IBU: «Допуск россиян не случится ни через недели, ни через месяцы»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава департамента коммуникации Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер сообщил, что вопрос допуска российских спортсменов не будет рассматриваться ни в ближайшие недели, ни в ближайшие месяцы.

«На Конгресс IBU в сентября 2024 года в Белграде данный вопрос даже не рассматривался. В связи с этим в ближайшие недели, месяцы или даже более длительный срок не следует ждать никаких действий по возвращению российских и белорусских спортсменов. Что-то может измениться только после окончания СВО, а также после того, как федерации в России и Белорусси выполнят указанные условия. В данный момент правила IBU не предусматривают допуск нейтральных спортсменов», — заявил Винклер «ВсеПроСпорт».

Конгресс IBU в 2022 году проголосовал за отстранение Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Биатлон
Читайте также
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Forbes сообщил о распаде механизированной бригады ВСУ до прибытия на фронт
Как футболисты отрывались на Новый год
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Красная площадь будет закрыта 31 декабря и 1 января

Чепиков оценил развитие российского биатлона в 2024 году

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости