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Сегодня, 16:40

Глава СБР Майгуров высказался о размере призовых на внутренних соревнованиях

Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о сумме призовых на внутренних соревнованиях.

«У нас сейчас есть соглашение со спортсменами по сумме призовых. Мы сегодня это будем синхронизировать с нашими внутренними соревнованиями. Призовые будут выплачиваться за место на финише вне зависимости от того, входит ли спортсмен в сборную или нет», — сказал Майгуров.

Ранее, 31 марта, Анастасия Гореева вместе с партнерами по команде стала бронзовым призером смешанной эстафеты на чемпионате России-2022 по биатлону в Тюмени. В качестве награды спортсмены получили сертификат на сумму 15 тысяч рублей. Гореева назвала сумму скромной.

Также сообщалось, что за первое место на чемпионате России выплачивают 30 тысяч рублей, а за второе — 20 тысяч рублей.

Биатлон
Виктор Майгуров
СБР
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