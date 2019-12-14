Глава СБР: «IBU соглашается с важной ролью российских спортсменов в мировом биатлоне»

Глава СБР Владимир Драчев по итогам встречи с руководством Международного союза биатлонистов на этапе Кубка мира в Хохфильцене рассказал, что IBU настроен на дальнейшее сотрудничество с российским биатлоном, без которого вид спорта потеряет зрительский интерес.

9 декабря исполком ВАДА лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые докажут свою непричастность к возможным допинговым нарушениям.

— Не так часто нам выпадает возможность выехать на этап Кубка мира, но при случае мы стараемся проводить встречи, общаться, — приводит ТАСС слова Драчева. — Здесь мы в тесном контакте обсуждали дальнейшую работу, перспективу, то, как мы будем идти дальше. Мне очень понравился позитивный настрой Международного союза биатлонистов, который поддерживает нас в том, что без России биатлон будет смотреться не так. И сегодня мы все видели, что без наших девочек эстафета была бы не такой интересной (россиянки заняли второе место. — Прим. «СЭ»).