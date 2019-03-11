Глава IBU: "Надеемся, что вопрос с полноправным членством России в IBU вскоре будет решен"

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, что организация хочет полного восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в ближайшем будущем. Он также выразил надежду, что вопрос с полноправным членством страны в IBU вскоре будет решен.

– Мы очень хотим, чтобы Россия вернулась в биатлонную семью, восстановила свое членство в международной федерации, – приводит "РИА Новости" слова Далина. – Что касается проведения биатлонных соревнований в вашей стране, в следующие четыре года может быть не более одной заявки в год. Когда может произойти восстановление СБР в правах? Разумеется, я не могу назвать вам точную дату, но считаю, что мы ведем очень конструктивный диалог с ОКР, находим общий язык во многих вопросах. И надеемся, что вопрос с полноправным членством вашей страны в IBU вскоре будет решен.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Российская организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

В середине ноября было принято решение создать рабочую группу по восстановлению СБР, в которую вошли представители IBU, СБР, РУСАДА и Олимпийского комитета России.