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Допинг

Глава IBU: «Если допинговая история имела место, то она должна выйти на свет»

18:29
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Глава IBU Олле Далин прокомментировал разбирательство с чемпионом Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгением Устюговым. Российский спортсмен подал иск в государственный суд Австрии к Международному союзу биатлонистов, который повторно открыл против него допинговое дело.

— На ошибках прошлого нужно учиться. Если допинговая история имела место, то она должна выйти на свет, пусть и была давно, — цитирует Далина «Матч ТВ».

Хочу отметить, что СБР предпринимает большие усилия по борьбе с допингом. Я рад это видеть.

В настоящий момент я не могу комментировать решение ВАДА. И пока мы не получили по российскому делу никаких документов. Я рад, что Россия — полноправный участник чемпионата мира.

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