Глава Федерации биатлона Петербурга Васильев рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов за убийство

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев признался, что по окончании спортивной карьеры у него был вариант стать киллером.

«Когда я закончил со спортом, с деньгами было туго. Так как я хорошо стрелял, один знакомый предлагал мне сделать выстрел и получить десять тысяч долларов. Мне повезло с учителями, поэтому я понимал, что один выстрел сделаю я, а второй будет уже в меня», — приводит РИА Новости слова Васильева.

Специалист не стал называть имя человека, который сделал ему такое предложение, но отметил, что это был спортсмен, которого сейчас уже нет в живых.

61-летний Васильев является двукратным олимпийским чемпионом по биатлону в эстафете (1984, 1988), чемпионом мира-1986. С 2009 по 2014 год он был членом правления Союза биатлонистов России. В 2011-м Васильев стал главой Федерации Биатлона Санкт-Петербурга.