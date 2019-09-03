Президент Федерации биатлона Норвегии Арне Хортен выразил соболезнования в связи со смертью Хальварда Ханевольда. Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону скончался в возрасте 49 лет.

— Невероятно грустно, что мы потеряли одного из наших величайших спортсменов. Его в биатлонной среде знали все. Это печальный день для норвежского биатлона. Ханевольд был активен и до сих пор был связан с биатлоном, — цитирует tv2.no Хортена.