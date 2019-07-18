Глава Федерации биатлона Латвии задержана по подозрению в получении взятки

Президент Федерации биатлона Латвии Байба Брока задержана по подозрению в получении взятки, сообщает Baltnews. По версии Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), Брока участвовала в сговоре с предпринимателем, занимая должность главы закупочной комисии Латвийского государственного университета.

Следователи предполагают, что Брока по предварительному сговору приняла предложение предпринимателя о взятке, оформив ее как пожертвование общественной организации. Размер "подношения" – не менее 20 тысяч евро.

Взятка могла быть оформлена как пожертвование Латвийской федерации биатлона.

Брока участвовала в выборах президента IBU в сентябре 2018 года. Она проиграла шведу Олле Далину, получив 12 голосов против 39.