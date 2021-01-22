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Гербулова первой среди россиянок стартует в спринте на Кубке IBU

10:27
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Стал известен порядок выступления биатлонисток в спринте на втором этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Первой среди россиянок под 11-м номером отправится на дистанцию Наталья Гербулова, 26-й стартовый номер у Анастасии Гореевой, 35-й — у Анастасии Шевченко, 41-й — у Елизаветы Каплиной, 60-й — у Валерии Васнецовой, 80-й — у Полины Шевниной, 94-й — у Ольги Мощенковой и 119-й — у Тамары Ворониной.

Женский спринт в Арбере начнется в 16.00 (мск).

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