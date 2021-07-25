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Гербулова и Абашев выиграли суперспринты на ЧР по летнему биатлону

19:11
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Наталья Гербулова одержала победу в суперспринте на чемпионате России по летнему биатлону в Демино.

Серебряную награду завоевала Тамара Воронина . Тройку лучших замкнула Маргарита Васильева. На четвертом месте расположилась Ольга Подчуфарова.

Дмитрий Абашев выиграл мужскую суперспринтерскую гонку на чемпионате России по летнему биатлону.

Вторым стал Алексей Вагин. Замкнул тройку Алексей Чулев.

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Иван Шитик все материалы автора

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