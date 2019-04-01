Гербулов обвинил Тихонова во лжи на заседании тренерского совета СБР

Бывший тренер сборной России Андрей Гербулов на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) прервал выступление четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Он обвинил его во лжи.

Как сообщает ТАСС, когда Тихонов заговорил о бывших спонсорах, которых он привлекал в СБР, Гербулов, находившийся в зале, начал кричать.

- Вы все врете, - заявил Гербулов. - И постоянно говорите одно и то же.

После этого Тихонов вступил в перепалку с Гербуловым и ушел с трибуны. Затем он заявил, что больше не будет выступать на тренерском совете.

- Комментатор Дмитрий Губерниев вчера сказал, что Тихонов приехал с косой головы рубить. Я ничего подобного не собираюсь делать, потому что не являюсь членом тренерского совета, - отметил Тихонов. - Я больше никогда не буду [тут выступать], у меня своих дел хватает: расширенное производство, бизнес, мне не до этого будет, но на сайте все будет сказано, там прочтете.