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Геннадий Раменский возглавил Совет ветеранов биатлона

14:40
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Заслуженный тренер СССР и России Геннадий Раменский возглавил Совет ветеранов биатлона, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Раменский рассчитывает, что совету удастся восстановить программу поддержки заслуженных работников спорта и начать работу по сохранению истории отечественного биатлона.

Олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов, возглавлявший Совет ветеранов биатлона с момента его создания, скончался в мае на 88-м году жизни.

Совет был сформирован в 2009 году для оказания материальной помощи ветеранам биатлона. С уходом Михаила Прохорова с поста президента СБР объединение потеряло финансирование.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12477421

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Александр Кравченко все материалы автора

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