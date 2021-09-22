Заслуженный тренер СССР и России Геннадий Раменский возглавил Совет ветеранов биатлона, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).

Раменский рассчитывает, что совету удастся восстановить программу поддержки заслуженных работников спорта и начать работу по сохранению истории отечественного биатлона.

Олимпийский призер, заслуженный тренер СССР Александр Привалов, возглавлявший Совет ветеранов биатлона с момента его создания, скончался в мае на 88-м году жизни.

Совет был сформирован в 2009 году для оказания материальной помощи ветеранам биатлона. С уходом Михаила Прохорова с поста президента СБР объединение потеряло финансирование.