Геннадий Челюканов: «Письма против Драчева не видел и не подписывал»

Заслуженный тренер России, один из наставников Анны Богалий Геннадий Челюканов не подписывал письма с призывом к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву уйти в отставку. Хотя его подпись значится, среди 24 других.

— Вообще, я поставлен в глупое положение. Я первый раз об этом слышу. Не знал, что такое письмо вообще существует, пока мне Аня Богалий его не сбросила. И, соответственно, его не подписывал. Это, мягко говоря, нечестно по отношению ко мне. Нужно было, как минимум, спросить, — сказал Челюканов «СЭ». — Естественно, в ситуации, сложившейся в СБР, я бы тоже хотел разобраться. Но с позитивной точки зрения. Такое положение дел, как сейчас, не должно сохраняться. Но делать это надо какими-то демократически методами, правильными шагами. Про письмо я, честно говоря, подумал, что это первоапрельская шутка. (Мария Никулашкина)

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