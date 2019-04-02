"Где все наши сборники? Что у них со стрельбой?" Васильев - об итогах чемпионата России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что на чемпионате России в Тюмени его порадовал только Максим Буртасов. 29-летний спортсмен стал третьим в пасьюте и вторым в масс-старте.

- Максим Буртасов, пожалуй, единственный, кто порадовал в Тюмени, - приводят слова Васильева "Известия". - Уверен, что тренеры сборной очень внимательно отнесутся к его кандидатуре.

Что касается остальных наших спортсменов, то я сильно разочарован. Где все наши сборники? Что у них со стрельбой? На этот счет есть много мыслей, и тренерам надо собираться и думать, что делать дальше.

Напомним, мужская сборная России стала 4-й в Кубке наций по итогам сезона.

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