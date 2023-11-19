Гаврилова: «На последнем круге бежала на все деньги, топила, как могла»

Биатлонистка Владислава Гаврилова прокомментировала пятое место в гонке преследования на первом этапе Кубка Международной лиги клубного биатлона.

«Я очень рада своему результату. Это было неожиданно. Я пришла на последний рубеж седьмой и не видела, как девочки отстреляли. Ухожу с рубежа, смотрю, а я пятая. Думаю, можно зацепиться за цветы. Рада, что мне хватило сил. Лыжи работали отлично, стрельба была великолепная. Приятно попасть в шестерку сильнейших. Я топила как могла, бежала на все деньги на последнем круге. Я люблю контактные гонки, где все бегут плечом к плечу, поэтому мне очень понравился формат этих соревнований», — цитирует Гаврилову Metaratings.ru

Гонку преследования выиграла белоруска Анна Сола. Второй финишировала россиянка Елизавета Каплина. Третьей стала еще одна представительница России Кристина Резцова.