Гараничев занял 11-е место в спринте на шестом этапе Кубка России

Биатлонист Евгений Гараничев занял 11-е место в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка России в Уфе. Он совершил четыре промаха и успил победителю 1 минуту 38,0 секунды.

Первым стал Дмитрий Абашев, который прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 46,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второе место занял Виктор Плицев (+9,8; 0). Замкнул тройку Евгений Идинов (+43,9; 1).

Гараничев начинал сезон на Кубке мира, однако затем его перевели сборную России для выступлений на Кубок IBU.