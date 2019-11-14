Гараничев выступит вне конкурса в контрольной гонке на сборе в Тюмени

Результат олимпийского призера Сочи Евгения Гараничева в контрольной гонке на тренировочном сборе в Тюмени учитываться не будет, информирует ТАСС со ссылкой на СБР.

— Гараничев завтра побежит, но его результат учитываться не будет, — отмечается в сообщении.

На основе результатов двух контрольных стартов, которые пройдут в формате спринтерских гонок, будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира. Гараничев уже гарантировал себе место в национальной команде, поскольку в прошлом сезоне оказались в числе 15 сильнейших общего зачета Кубка мира.