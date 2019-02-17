Гараничев пропустит смешанную эстафету на этапе Кубка мира в США?

Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит смешанную эстафету на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает "Тюменская арена". Причиной снятия с гонки стала простуда: болезнь не является серьезной, но тренерский штаб сборной России принял решение не ставить 31-летнего спортсмена на соревнования.

В настоящий момент Гараничев присутствует в заявке на смешанную эстафету. Ожидается, что его заменит либо Александр Поварницын, либо Эдуард Латыпов, либо Юрий Шопин. Эстафету также побегут Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева.

Напомним, Гараничев опоздал на вчерашнюю гонку преследования и не принял в ней участия.

Все о биатлоне - здесь