19:41 | Биатлон

Гараничев пропустит смешанную эстафету на этапе Кубка мира в США?

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Российский биатлонист Евгений Гараничев пропустит смешанную эстафету на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает "Тюменская арена". Причиной снятия с гонки стала простуда: болезнь не является серьезной, но тренерский штаб сборной России принял решение не ставить 31-летнего спортсмена на соревнования.

В настоящий момент Гараничев присутствует в заявке на смешанную эстафету. Ожидается, что его заменит либо Александр Поварницын, либо Эдуард Латыпов, либо Юрий Шопин. Эстафету также побегут Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева

Напомним, Гараничев опоздал на вчерашнюю гонку преследования и не принял в ней участия. 

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http://www.asnta.ru/rus/news/51622

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