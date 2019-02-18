Гараничев пропустит чемпионат Европы

Российский биатлонист Евгений Гараничев не примет участия на чемпионате Европы по биатлону, который пройдет в Раубичах (Минск, Белоруссия) с 20 по 24 февраля, информирует Союз биатлонистов России (СБР).

Сообщается, что Гараничев простудился во время выступления на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, который завершился в воскресенье. В составе национальной сборной его заменит Семен Сучилов.

- Врачи рекомендовали Гараничеву пропустить чемпионат Европы, его заменит Семен Сучилов, - приводит ТАСС слова представителя СБР.

Напомним, что биатлонист опоздал на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Все о биатлоне – здесь

Тренерский штаб назвал состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону