Гараничев пробежал два штрафных круга вместо одного в пасьюте на ЧМ

Российский биатлонист Евгений Гараничев пробежал два штрафных круга вместо одного в гонке преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Это произошло после заключительной стрельбы: 31-летний россиянин допустил один промах, однако пробежал лишний круг.

Гараничев занял 9-е место в пасьюте. Он допустил один промах на последнем огневом рубеже и на 48,3 секунды отстал от украинца Дмитрия Пидручного, выигравшего гонку.

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