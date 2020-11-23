Гараничев пожаловался на психологическое давление из-за пандемии

Российский биатлонист Евгений Гараничев отметил, что пандемия коронавируса психологически давит на спортсменов.

— Психологически обстановка, конечно же, давит. Но в этом плане я переживаю не столько за себя, сколько за семью, — цитирует Гараничева RT. — Ведь если, допустим, я заболею, пусть даже бессимптомно, могу передать вирус кому-то другому. Я очень серьезно к этому отношусь, никуда лишний раз не выхожу. Даже если надо в магазин за продуктами заехать, только в маске, только в перчатках.

Даже когда дома тренировался, жил в очень четком графике: оттренировался, переоделся, поехал домой, ни с кем лишний раз не контактируя. Где-то мы, естественно, перестраховываемся, здороваемся друг с другом только в перчатках, но вся эта ситуация сейчас такова, что лучше перестраховаться. Во всяком случае, косых взглядов из-за того, что с кем-то не поздоровался за руку, я пока не ловил.